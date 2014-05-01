بالصورة.. خاتم خطوبة أمل علم الدين من جورج كلوني

شغلت أخبار الممثل الأميركي جورج كلوني وخطيبته أمل علم الدين الصحافة والناس، وآخر تلك الأخبار صورة حصرية نشرتها مجلة "بيبول" لكلوني وأمل خلال حفل عشاء خاص بتاريخ 27 أبريل الجاري.

وظهر الثنائي معاً بعد خمسة أيام من إعلان خطوبتهما في حفله عيد ميلاد راندي غاربر زوج العارضة الأميركية سيندي كروفرد في ولاية كاليفورنيا.

وظهرت يد أمل في الصورة وهي تضعها على الجزء الخلفي من رقبة جورج كلوني ليظهر خاتم الخطوبة الذي شارك كلوني في تصميمه. ويتميز الخاتم بقطعة زمرد رفيعة المستوى تقدر بأكثر من سبعة قيراطات، إضافة إلى قطعتين بارزتين من البلاتين.

وكشف "بيبول" المزيد من التفاصيل عن مفاجأة طلب كلوني ليد خطيبته، حيث تمت على الطريقة التقليدية عندما انحى كلوني على ركبتيه ليطلب يدها.

وكان كلوني زار دبي في مارس الماضي تلبية لدعوة أفراد من عائلة أمل علم الدين، وقضى كلوني الوقت مع أشقاء أمل على متن يخت. وبحسب ما قاله أحد أقارب علم الدين فإن أشقاءها وجدوا جورج كلوني شخصاً لطيفاً وشعروا معه بالراحة.