بالفيديو.. خادمة تضرب طفلاً في المهد بعنف بالغ

بث نشطاء فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر خادمة تضرب طفلاً في مهده بعنف بالغ.

وبدت الخادمة وهي توجه لطمات قوية للطفل على رأسه كلما تحرك، والطفل يصرخ من شدة الألم.

ويتواصل مشهد الضرب لعدة دقائق، وفي نهاية المقطع، تحاول الخادمة إجبار الطفل على النوم، وتضع غطاء على رأسه. أما السبب عدا أن تلك المرأة مجردة من اي مشاعر انسانية وأخلاقية، فهو أن هذا الطفل المسكين لم يدعها تشاهد التلفاز بسلام.

يبقى أن يتوقع كل من شاهد هذا الفيديو المروع، كيف ستكون ردة فعل الأم التي سلمت أعز ما تملك إلى عاملة، اعتقدت أنها سترعاه بأمان في غيابها.