كيم كارديشيان تتزوج هذا الأسبوع في حفل "خاص"

تنوي كيم كارديشيان أن تتزوج من صديقها كاني ويست هذا الأسبوع في حفل خاص، بحسب ما ذكرت صحيفة "هافينغتون بوست"، اليوم الخميس.

وقد استخرج الثنائي الشهير تصريح الزواج، وطلبا أن يكون "سرياً"، ما يعني أنهما لن يظهرا بالمحكمة لإتمام مراسم الزواج، وغالباً سيتم الزواج بالمنزل.

وبالطبع، فإن حفلاً خاصاً كان سيبدو رائعاً لو لم يكن منزل كيم مليئاً بالكاميرات التي تصور تفاصيل حياتها من أجل برنامج عائلة كارديشيان الواقعي.

ولمحبي الثنائي الشهير والذين يتوقون لرؤية صور زواجهما عبر "إنستاغرام"، فليطمئنوا، لأنهما مازالا يجهزان لحفل زواج شديد البذخ بالعاصمة الفرنسية باريس، حتى ولو أتما الزواج في حفلهما الخاص أولاً.

يذكر أن كاني طلب كيم للزواج في شهر أكتوبر الماضي، بعدما حجز استاد بيسبول بأكمله، بتكلفة ستة ملايين دولار، فقط لكي يسألها: "هل تتزوجيني؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتزوج فيها كيم، فقد تزوجت من منتج الأغاني دايمون توماس، ومن بعده لاعب كرة السلة كريس هامفريز، والذي تركته بعد 72 يوماً من الزواج.

وقد تم مؤخراً التقاط بعض الصور للثنائي الشهير، والتي تصدرت إحداها غلاف مجلة "فوغ"، وتشير الإحصائيات إلى أن ذلك العدد من المجلة ربما يكون قد حقق أعلى إيرادات في تاريخ المجلة.