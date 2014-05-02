صور تكشف الفرق بعمر جورج كلوني وعروسه اللبنانية

يوم 6 مايو، أي الثلاثاء المقبل، هو عيد ميلاد "صهر اللبنانيين" الممثل الأميركي جورج كلوني، ففيه يتم 53 سنة من العمر، ويصبح الفرق 17 عاما بينه وبين خطيبته أمل علم الدين، وهو كبير لمن صرف العمر متنقلا مثله بين النساء، حتى خارت قواه إلى درجة أصبح لا يقوى معها على صعود سلم صغير لطائرة خاصة، إلا بعد الشدّ على حاجزيه بذراعيه. أما عروسه اللبنانية الأصل فنراها تصعد كما وكأنها في نزهة.

الصور ظهرت أمس في موقع George Clooney's Open House الخاص بحوارات بين أعضائه عن الممثل الأميركي، وقامت "العربية.نت" بتحميلها من الموقع الذي شرح بأنها عن رحلة قام بها كلوني وعلم الدين أمس الخميس على متن طائرة خاصة من مطار بولاية كاليفورنيا، وكان معهما على متنها حرس شخصي ومرافقون، لكن الممثل لفت انتباه "العربية.نت" بظهوره في الصور مشتعل الرأس بالشيب، محدودب الظهر ويجهد ليصعد سلما صغيرا.

مع ذلك، أثار نبأ ارتباط المحامية أمل بالممثل كلوني، حماسة كبيرة في لبنان، وبشكل خاص في بلدة "بعقلين" البعيدة عن بيروت 42 كيلومترا، وهي مسقط رأس والدها، فيما أبصرت هي النور في 1978 ببيروت، ومنها غادرت مع العائلة إلى المملكة المتحدة حين كان عمرها 3 أعوام، فرارا من الحرب الأهلية، وهناك حصل الجميع على الجنسية البريطانية.

وتخرجت أمل علم الدين من جامعة أكسفورد، ثم من كلية الحقوق في جامعة نيويورك، وأصبحت مستشارة لفريق الادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. كما عملت في 2012 مع كوفي عنان، حين كان الموفد الدولي الخاص إلى سوريا.

ووجد بعض اللبنانيين في إعلان الممثل خطبته على أمل اللبنانية فرصة للفكاهة في مواقع التواصل الاجتماعي، فاستمدوا من الإعلان الشهير الذي أداه كلوني لعلامة "نسبريسو" التجارية للقهوة، ليطلقوا بعض النكات، ومنها أن كلوني استبدل "نسبريسو" بقهوة "بن نجار" اللبنانية الذائعة الصيت.

كما تداولوا صورة لكلوني من أحد الإعلانات التي صورها لصالح "نسبريسو" واستبدلوا فيها القهوة بالمتة، وهو المشروب التقليدي المفضل لدى الدروز في لبنان، وأمل علم الدين منهم، بحسب ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" في تقرير لها أمس.

حتى إن الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط علق مازحا على موضوع العلاقة بين أمل علم الدين والممثل الأميركي بقوله: "ربما سيتمكن كلوني من إنجاز فيلم عن آخر الموهيكيين الدروز" في إشارة الى الفيلم الشهير "آخر الموهيكيين". في حين أوضح مصدر مقرب من العائلة ان أمل وجورج "متيمان حتى الجنون" وأشار الى أن والديها التقيا بزوج ابنتهما المستقبلي في الولايات المتحدة و"أحباه كثيرا" كما قال.

إلا أن والدتها بارعة علم الدين، وهي صحافية معروفة، وكذلك والدها رمزي علم الدين، رفضا التعليق على ارتباط ابنتهما بالممثل، وقالا للوكالة: "إننا كعائلة لا نعلق على أمور تتعلق بحياة أولادنا الخاصة".

وكان رمزي علم الدين عمل كأستاذ سابقا للعلوم السياحية بالجامعة الأميركية في بيروت، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الموحد لجمعيات وكلاء السفر "يو. أف. تي. ايه ايه" المعروف بأنه أبرز اتحاد لوكالات السفر في العالم.

ولأمل شقيقة اسمها "تالا" تقيم في سنغافورة، كما لها اثنان من الإخوة غير شقيقين، وهما زياد وسامر من زواج أول لوالدها المقيم متنقلا بين بيروت ولندن.

أما جورج كولوني، فله شقيقة واحدة تكبره بالسن واسمها أديليا. وعن الزواج أكدوا أنه سيكون في سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية الصادرة بالإنكليزية نقلا عن مصدر مقرب من الثنائي، لكنها لم تذكر اسمه.