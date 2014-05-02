ليندسي لوهان "تتغزل" بهيفاء وهبي

فاجأت النجمة الأميركية، ليندسي لوهان، معجبي الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وذلك بعدما عبرت الأولى عن إعجابها بهيفا من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتبت لوهان "اكتشفت هيفا وهبي أنني أحب أغانيها، ولا يمكنني الانتظار حتى أجتمع معها يوماً ما".

ثم ذكرت في التغريدة نفسها اسم آدم صبّاغ، ملك جمال العرب، الذي يعمل حالياً في هوليوود، ويبدو أنه هو الذي أخبر ليندسي بأعمال هيفا.

لترد عليها هيفا وهبي في تغريدة قائلة "هذا شيء جميل منك ليندسي، وسعيدة أن أسمع منك هذا الكلام، وبالطبع أحب أن ألتقي بك يوما ما".

وأعيدت تغريدة لوهان أكثر من 600 مرة، فيما قال متابعون عرب إن لوهان تحاول الاستماع إلى مطربين آخرين مشهورين من لبنان مثل نانسي عجرم وإليسا.

وكانت أخبار كل من لوهان وهيفا وهبي مؤخرا تصدر صفحات المجلات والصحف الأجنبية والعربية.

فالمغنية الأميركية اعترفت بصحة قائمة الجنس نشرت لأول مرة الشهر الماضي بخط يدها، والمدون بها أكثر من 30 اسما من مشاهير هوليوود، وقالت إنها أقامت معهم علاقات جنسية كاملة لفترات طويلة.

وسببت القائمة التي نشرها موقع أميركي العديد من المشاكل لمشاهير وردت أسماؤهم بها، ومن ضمن تلك الأسماء، جاستن تيمبرليك، وأشتون كوتشر، وجيمس فرانكو، وزاك إيفرون، وأورلاندو بلوم، وخواكين فينيكس، وآدم ليفين، والراحل هيث ليدجر، وغيرهم من نجوم هوليوود المعروفين.

وفي الوقت نفسه، تصدرت وهبي عناوين الكثير من الصحف العربية بعد تعليق فيلمها الأخير "حلاوة روح" الذي آثار موجة من الغضب بسبب المشاهد الجريئة فيه.

وأمر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، تعليق الفيلم، وذلك بعد أيام من عرضه في صالات السينما المصرية والعربية ليتم عرضه على الرقابة مجدداً.