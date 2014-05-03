الذكرى السنوية لانطلاق أول تلفزيون في الشرق الأوسط

يصادف يوم الجمعة الثاني من مايو، الذكرى السنوية على إطلاق أول قناة تلفزيونية في الشرق الأوسط، حيث بدأت القناة البث عام 1956 في مثل هذا اليوم.

وكان التلفزيون العراقي الذي انطلق في العام 1956 في الثاني من مايو، أول محطة تلفزيونية في الشرق الأوسط العربي وغير العربي، وذلك بعد أن أعجب عرض شركة "باي" لإنشاء منظومة تلفزيونية متكاملة في معرض لها أقامته في بغداد، الملك العراقي الشاب آنذاك فيصل الثاني، فأصدر الأوامر بالعمل على تأسيس التلفزيون العراقي كأقدم التلفزيونات في الشرق الأوسط والأول في العالم العربي.

كانت الساعة الخامسة من مساء الثاني من مايو عام 1956 وكان البغداديون يلتفون حول أول أجهزة التلفزيون، يعدون اللحظات لافتتاح قناتهم التلفزيونية من العاصمة بغداد على يد الملك فيصل الثاني ملك العراق آنذاك، حيث دخل الاستوديو ودشّن افتتاح أول محطة تلفزيون عربية.

واليوم هناك المئات من القنوات التلفزيونية العربية التي تصل برامجها الترفيهية والإخبارية والفنية إلى أقصى نقاط المعمورة.