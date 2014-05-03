بالفيديو.. غسالة تدمرّ نفسها!

يعرف غالبية الناس أن تحميل الغسالة أكثر من طاقتها يفضي إلى إلحاق الأذى بها.

إلا أن أحدهم أراد اختبار هذا الأمر بنفسه وبشكل "عنيف"، فوضع قطعة معدنية ثقيلة في الغسالة، وشغّلها.

وبدأت الغسالة بدورتها، ولكن "المعاناة" بدت واضحة على الغسالة التي كانت "تهتز" بشكل كبير وتصدر أصوات غريبة، وما لبثت أن بدأت قطعها تتناثر منها حتى دمرت بالكامل.

واعتبرت صحيفة "هفنغتن بوست" التي نشرت الفيديو أنه "رهيب وساحر"، رابطةً الاهتمام بهذا الفيديو بمخاوف الإنسان من انتهاء حياته بشكل عنيف، إلا أن الفيديو يبقى مسليا وطريفا.