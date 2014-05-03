أكثر 100 امرأة في العالم إثارة وجمالا

تربعت الممثلة الأميركية، جنيفر لورانس، على قائمة "أكثر 100 امرأة إثارة في العالم"، والتي تعدها مجلة FHM "الرجالية" بشكل سنوي.

وخلفت ممثلة "ألعاب الجوع" جنيفر لورنس كلا من ريهانا وبيونسي وميلا كونس اللواتي حصدن هذا اللقب في السنوات الأخيرة الماضية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تحرير مجلة FHM دان جود، الذي يشرف على إعداد قائمة "أكثر 100 امرأة إثارة في العالم": إن حصد جنيفر لورنس القب هذا العام "ليس بمفاجأة"، مضيفاً أن "جنيفر ليست فقط أكثر ممثلة مطلوبة حالياً على كوكب الأرض، بل إن جاذبيتها الغريبة أوقعت أيضاً الكثير من الرجال حول العالم في حبها".

وفي المرتبة الثانية من قائمة "أكثر نساء العالم إثارة"، حلت الممثلة ميشيل كيغان، وهي بذلك تكون أكثر البريطانيات إثارة. وجردت كيغان مواطنتها هيلين فلاناغن من هذا اللقب الذي فازت به العام الماضي، فيما حلت فلاناغن هذا العام في المرتبة الرابعة عشرة فقط.

وعن حصولها على لقب ثاني أكثر امرأة إثارة في العالم قالت كيغان: "أنا سعيدة وممتنة جداً. أنا أعتقد أن الإثارة لا تعني أن تكون المرأة تمتلك جسما رائعا، أو أن يكون شعرها مصففا بشكل جميل جدا، أو أن تضع الكثير من المكياج. الإثارة مرتبطة بثقة المرأة بنفسها، وبأن تكون المرأة مرتاحة مع نفسها، وأن تبتسم وتكون سعيدة".

ودخلت امرأتان جديدتان إلى قائمة "أكثر 100 امرأة إثارة في العالم" لهذا العام، واحتلتا مراتب جداً عالية، حيث حلتا ضمن أول 10 أسماء في اللائحة. والمرأتان هما: لوسي ميكلانبورغ (المرتبة الثامنة)، وإميلي راتايكاوسكي (المرتبة الرابعة).

والقائمة الكاملة أتت على الشكل التالي:

1. Jennifer Lawrence

2. Michelle Keegan

3. Rihanna

4. Emily Ratajkowski

5. Kaley Cuoco

6. Mila Kunis

7. Beyoncé

8. Lucy Mecklenburgh

9. Nicole Scherzinger

10. Scarlett Johansson

11. Emilia Clarke

12. Katy Perry

13. Cheryl Cole

14. Helen Flanagan

15. Pixie Lott

16. Keeley Hazell

17. Rachel Riley

18. Kate Upton

19. Emma Watson

20. Emma Stone

21. Nigella Lawson

22. Amy Willerton

23. Kelly Brook

24. Mellissa Clarke

25. Georgia Salpa

26. Margot Robbie

27. Taylor Swift

28. Jorgie Porter

29. Megan Fox

30. Susanna Reid

31. Kendall Jenner

32. Jenna-Louise Coleman

33. Amy Adams

34. Zooey Deschanel

35. Rita Ora

36. Jennifer Aniston

37. Holly Willoughy

38. Kim Kardashian

39. Alison Brie

40. Abbey Clancy

41. Lucy Watson

42. Kate Moss

43. Meagan Good

44. Oona Chaplin

45. Cressida Bonas

46. Alexandra Daddario

47. Amanda Seyfried

48. Miranda Kerr

49. Emma Rigby

50. Irina Shayk

51. Rosie Jones

52. Sofia Vergara

53. Melanie Iglesias

54. Cara Delevingne

55. Mollie King

56. Selena Gomez

57. Laura Whitmore

58. Pippa Middleton

59. Britney Spears

60. Ellie Goulding

61. Rosie Huntington-Whiteley

62. Candice Swanepoel

63. Imogen Poots

64. Jacqueline Jossa

65. Alana Blanchard

66. Bar Rafaeli

67. Georgia May Foote

68. Christina Hendricks

69. Carmen Electra

70. Emily Atack

71. Danielle Sharp

72. Luisa Zissman

73. Sarah Hyland

74. Emily Blunt

75. Ashley Sky

76. Natalie Emmanuel

77. Ariana Grande

78. Vanessa Hudgens

79. Miley Cyrus

80. Hayley Williams

81. Cobie Smulders

82. Tulisa

83. Jessica Alba

84. Diana Agron

85. Taylor Momsen

86. Nicole Neal

87. Shakira

88. Daisy Lowe

89. Louis Griffin (from 'Family Guy')

90. Roxanne Pallett

91. Nicola Peltz

92. Laura Robson

93. Sandra Bullock

94. Nadia Forde

95. Emily Berrington

96. Gemma Atkinson

97. Gal Gadot

98. Andrea McLean

99. Kacey Barnfield

100. Millie Mackintosh