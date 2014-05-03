أكثر 100 امرأة في العالم إثارة وجمالا

تربعت الممثلة الأميركية، جنيفر لورانس، على قائمة "أكثر 100 امرأة إثارة في العالم"، والتي تعدها مجلة FHM "الرجالية" بشكل سنوي.
وخلفت ممثلة "ألعاب الجوع" جنيفر لورنس كلا من ريهانا وبيونسي وميلا كونس اللواتي حصدن هذا اللقب في السنوات الأخيرة الماضية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تحرير مجلة FHM دان جود، الذي يشرف على إعداد قائمة "أكثر 100 امرأة إثارة في العالم": إن حصد جنيفر لورنس القب هذا العام "ليس بمفاجأة"، مضيفاً أن "جنيفر ليست فقط أكثر ممثلة مطلوبة حالياً على كوكب الأرض، بل إن جاذبيتها الغريبة أوقعت أيضاً الكثير من الرجال حول العالم في حبها".
وفي المرتبة الثانية من قائمة "أكثر نساء العالم إثارة"، حلت الممثلة ميشيل كيغان، وهي بذلك تكون أكثر البريطانيات إثارة. وجردت كيغان مواطنتها هيلين فلاناغن من هذا اللقب الذي فازت به العام الماضي، فيما حلت فلاناغن هذا العام في المرتبة الرابعة عشرة فقط.
وعن حصولها على لقب ثاني أكثر امرأة إثارة في العالم قالت كيغان: "أنا سعيدة وممتنة جداً. أنا أعتقد أن الإثارة لا تعني أن تكون المرأة تمتلك جسما رائعا، أو أن يكون شعرها مصففا بشكل جميل جدا، أو أن تضع الكثير من المكياج. الإثارة مرتبطة بثقة المرأة بنفسها، وبأن تكون المرأة مرتاحة مع نفسها، وأن تبتسم وتكون سعيدة".
ودخلت امرأتان جديدتان إلى قائمة "أكثر 100 امرأة إثارة في العالم" لهذا العام، واحتلتا مراتب جداً عالية، حيث حلتا ضمن أول 10 أسماء في اللائحة. والمرأتان هما: لوسي ميكلانبورغ (المرتبة الثامنة)، وإميلي راتايكاوسكي (المرتبة الرابعة).
والقائمة الكاملة أتت على الشكل التالي:
1. Jennifer Lawrence
2. Michelle Keegan
3. Rihanna
4. Emily Ratajkowski
5. Kaley Cuoco
6. Mila Kunis
7. Beyoncé
8. Lucy Mecklenburgh
9. Nicole Scherzinger
10. Scarlett Johansson
11. Emilia Clarke
12. Katy Perry
13. Cheryl Cole
14. Helen Flanagan
15. Pixie Lott
16. Keeley Hazell
17. Rachel Riley
18. Kate Upton
19. Emma Watson
20. Emma Stone
21. Nigella Lawson
22. Amy Willerton
23. Kelly Brook
24. Mellissa Clarke
25. Georgia Salpa
26. Margot Robbie
27. Taylor Swift
28. Jorgie Porter
29. Megan Fox
30. Susanna Reid
31. Kendall Jenner
32. Jenna-Louise Coleman
33. Amy Adams
34. Zooey Deschanel
35. Rita Ora
36. Jennifer Aniston
37. Holly Willoughy
38. Kim Kardashian
39. Alison Brie
40. Abbey Clancy
41. Lucy Watson
42. Kate Moss
43. Meagan Good
44. Oona Chaplin
45. Cressida Bonas
46. Alexandra Daddario
47. Amanda Seyfried
48. Miranda Kerr
49. Emma Rigby
50. Irina Shayk
51. Rosie Jones
52. Sofia Vergara
53. Melanie Iglesias
54. Cara Delevingne
55. Mollie King
56. Selena Gomez
57. Laura Whitmore
58. Pippa Middleton
59. Britney Spears
60. Ellie Goulding
61. Rosie Huntington-Whiteley
62. Candice Swanepoel
63. Imogen Poots
64. Jacqueline Jossa
65. Alana Blanchard
66. Bar Rafaeli
67. Georgia May Foote
68. Christina Hendricks
69. Carmen Electra
70. Emily Atack
71. Danielle Sharp
72. Luisa Zissman
73. Sarah Hyland
74. Emily Blunt
75. Ashley Sky
76. Natalie Emmanuel
77. Ariana Grande
78. Vanessa Hudgens
79. Miley Cyrus
80. Hayley Williams
81. Cobie Smulders
82. Tulisa
83. Jessica Alba
84. Diana Agron
85. Taylor Momsen
86. Nicole Neal
87. Shakira
88. Daisy Lowe
89. Louis Griffin (from 'Family Guy')
90. Roxanne Pallett
91. Nicola Peltz
92. Laura Robson
93. Sandra Bullock
94. Nadia Forde
95. Emily Berrington
96. Gemma Atkinson
97. Gal Gadot
98. Andrea McLean
99. Kacey Barnfield
100. Millie Mackintosh