أفليك ممنوع من لعب القمار بسبب مهارته

قال مصدر قريب من الممثل بن أفليك إن أفليك منع من لعب إحدى ألعاب الورق يطلق عليها البلاجاك في ناد للقمار بلاس فيجاس لأنه "ماهر جدا". وأضاف المصدر أن أفليك (41 عاما) الحائز على جائزة أوسكار منع من قبل حراس الأمن في صالة هارد روك الأسبوع الماضي لأنه "ماهر جدا"، وقيل له إن بإمكانه ممارسة ألعاب ورق أخرى في النادي.

وفاز أفليك بالأوسكار لاشتراكه في كتابة فيلم "جود ويل هانتنج" "Good Will Hunting" عام 1997 وإنتاج فيلم "أرجو" "Argo" عام 2012. وقد شارك في العام الماضي في فيلم الإثارة والجريمة "رنر رنر" "Runner Runner".

وكان النجم السينمائي في عطلة قصيرة في لاس فيجاس مع زوجته جينيفر جارنر قبل مغادرته لتصوير فيلم زاك سنايدر القادم "مان أوف

ستيل" "Man of Steel" حيث يلعب دور باتمان أمام سوبرمان الذي يؤدي دوره هنري كافيل.