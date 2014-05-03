حاخام وبروفسور مسلم يرافقان البابا إلى الشرق الأوسط

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن حاخاماً وبروفسوراً مسلماً من الأرجنتين، سيرافقان البابا فرنسيس في زيارته إلى عمّان وبيت لحم والقدس من 24 إلى 26 مايو.

وسيرافق البابا فرنسيس في رحلته الأولى إلى الأراضي المقدسة حاخام بوينس ايرس ابراهام سكوركا، وهو صديق البابا منذ فترة طويلة، وعمر عبود، رئيس معهد الحوار بين الأديان في العاصمة الأرجنتينية.

ويشكل وجود شخصيات من أديان أخرى في وفد البابا سابقة مطلقة في تاريخ الرحلات البابوية. ومن المتوقع أن يثير ردود فعل كثيرة في العالمين الإسلامي واليهودي.

وإذا كان الجانب المسكوني للتقارب بين الكنائس التي غالبا ما تكون متنافسة في الأراضي المقدسة سيطغى على الزيارة، فلا شك في أن الحوار بين الأديان سيشكل أيضا واحدا من الرهانات الكبرى في منطقة بات فيها المسيحيون أقلية صغيرة.

وهذه الزيارة القصيرة للبابا الأرجنتيني (ثلاثة أيام و15 محطة بين زيارة أماكن وخطابات) تثير حتى الآن كثيرا من التوقعات والغضب أيضا لدى البلدان التي لن يزورها البابا.