نجاة دب صغير من الإعدام بعد ثبوت براءته

أعلن مسؤولون في جامعة واشنطن بولاية ميزوري الأمريكية أن دباً صغيراً عمره شهران عض وخدش ما لا يقل عن 18 طالباً في الكلية، غير مصاب بداء الكلب أو السعار وبالتالي لن يعدم.

وكانت الجامعة قد قالت في وقت سابق إن هذا الديسم واسمه "بو بو" لا بد من قتله، إذا ثبت أنه مصاب بداء الكلب.

يذكر أن الدب "بوبو" نقل إلى حرم الجامعة في سانت لويس بولاية "ميزوري" يوم الأحد مع بعض الحيوانات الأخرى من حديقة حيوانات لمساعدة الطلاب على الاسترخاء قبل الامتحانات النهائية.

ونقلت الجامعة عن مسؤولي الصحة قولهم سابقا إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال أن يكون هذا الديسم مصاباً بداء الكلب.

ولو ثبتت إصابة الدب بداء الكلب لتعين حث الطلاب على التطعيم ضد داء الكلب وهو فيروس يشكل تهديداً للحياة.



