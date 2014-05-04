أوباما يطلب مراجعة قوانين الإعدام بعد 40 دقيقة قاسية

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بمراجعة قوانين الإعدام المتبعة في البلاد، وسط تنامي الجدل في الولايات المتحدة حول الإعدام بالحقن، إثر وفاة سجين بعد أربعين دقيقة من عملية إعدامه.

وجرّب المنفذون طريقة جديدة بحقن السجين الأميركي كليتون لوكيت بمواد مميتة في سجن ولاية أوكلاهوما توفي على إثرها بعد معانة قاسية.

أوباما وصف العملية بالمقلقة للغاية، وأوعز إلى المدعي العام بمراجعة تطبيق عقوبة الإعدام بالحقن في الولايات المتحدة. فالفشل في عملية الإعدام لم يكن الأول من نوعه، فالحادثة تكررت في ولاية أوهايو الشمالية في يناير الماضي.

مطالب أوباما رافقها أيضا انتقاد من البيت الأبيض، جاء فيه أن الطريقة التي تم من خلالها تنفيذ حكم الإعدام بحق لوكيت، لا تتناسب مع المعايير الإنسانية.

أصداء الجدل ترددت في أروقة الأمم المتحدة، فالمنظمة الدولية نددت بالمعاناة الكبيرة التي تعرض لها الأميركي أثناء تنفيذ العقوبة التي تعتبرها عملا وحشيا ومهينا وغير إنساني، وطالبت بوقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام.

الفشل في عملية الإعدام بالحقن، ربما يعيد الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، إلى استخدام الطرق التقليدية كإطلاق النار وغرف الغاز والكرسي الكهربائي.