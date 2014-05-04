أوباما يطلق "النكات".. وشعاره الجديد Ctrl+Alt+Delete

ظهر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مساء السبت، في حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض بـ"خفة ظل" أبهرت الحضور الذي كان من بينهم زوجته ميشيل، إضافة إلى الصحافيين ومشاهير من عالم السياسة ونجوم هوليوود، وفق ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وكانت جيسيكا سيمبسون، والممثلة روز ماكغوان، وبيتا نيونغ الحائزة على أوسكار فيلم "12 عاماً من العبودية"، وصوفيا فيرغارا من ضمن جميلات الحفل الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن في فندق الهيلتون الليلة الماضية.

وتعتبر هذه المناسبة فرصة تقليدية للرئيس الأميركي لتبادل النكات والسخرية بينه وبين الصحافيين، حيث ألقى أوباما العديد من النكات التي أضحكت الحضور.

ولكنها أصبحت أيضا ليلة لاستعراض الكثير من الأسماء اللامعة في عالم السينما والأزياء أمام فلاشات الكاميرات.

وحضر الحفل أعضاء من الكونغرس ومجلس الوزراء مع نجوم هوليوود، من بينهم مخرج فيلم "12 عاما من العبودية" ستيف ماكوين، إضافة إلى نجم الكوميديا جويل ماكهيل، وحاكم ولاية نيو جيرسي كريس كريستي.

وشارك في العشاء عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية والصحافيين من واشنطن، وعدد من نجوم هوليوود، مثل الممثلين روبرت دي نيرو وباتريك ستيورات.

وكان مخرج فيلم "الجاذبية"، ألفونسو كوارون، ضيفا في الحفل، إضافة إلى نجمة التلفزيون ديان لين وأوليفيا مون من الأخبار وجوليانا مارغوليس.

وظهرت الممثلة الكوميدية جوليا لويس درايفوس في شريط فيديو مضحك إلى جانب نائب الرئيس جو بايدن، والسيدة الأولى ميشيل أوباما.

شعار أوباما في 2013

وحظي الموقع الإلكتروني لنظام الخدمة الصحية، الذي أدخل عليه أوباما تعديلات جعلته يعرف بـ "Obamacare"، بنصيب كبير من سخرية أوباما، حيث كثيرا ما يعاني الموقع الإلكتروني من مشاكل تقنية تجعله يتوقف أو يتجمد، إذ قال أوباما "لقد جعلوا من إطلاق موقع healthcare.gov، أحد أكبر أفلام الموسم"، وعرضت الشاشات في تلك اللحظة دعاية فيلم "Frozen" الحاصل على أوسكار أفضل رسوم متحركة.

وفي دعابة أخرى، قال أوباما إنه إذا كان شعار حملته الانتخابية لعام 2008 "نعم نستطيع"، فإن شعار عام 2013 كان Control+Alt+Delete.

سخرية أوباما تطال الـ"سي إن إن" و"فوكس نيوز".

ولم تنجُ شبكات التلفزيون الأميركية من سخرية أوباما، فقال "لقد عدت لتوي من ماليزيا، ولكم أن تتخيلوا المسافة التي يتعين على الشخص أن يقطعها لكي يحظى بتغطية سي إن إن"، في إشارة إلى التغطية الشاملة التي قامت بها الشبكة التلفزيونية للطائرة الماليزية المفقودة، حيث ألغت برامجها الأخرى لتحتل قصة الطائرة المكانة الرئيسية في برامجها.

كما انتقد شبكة "فوكس نيوز" الموالية للجمهوريين التي عادة ما تنتقده.

وقال "يجب أن نواجه الحقيقة: يا شبكة فوكس ستفتقدينني عندما أذهب، وسيكون من الصعب عليك أن تقنعي الشعب الأميركي أن هيلاري كلينتون ولدت في كينيا".

كما نالت دعابات الرئيس الأميركي أيضا إعجاب ععد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

وإلى جانب الفكاهة، أشاد أوباما بالصحافيين الذين يعملون في ظروف صعبة في بلدان مثل أوكرانيا وأفغانستان وسوريا ومصر، وتم تكريم عدد منهم.