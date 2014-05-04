الأمير تشارلز ضيف غير مدعو في حفل زفاف

فوجئ عروسان بريطانيان، بوجود ضيف "غير متوقع" يشاركهما حفل زفافهما.

ووفق ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، صدم باري روني (28 عاما)، وكريستي (22 عاما)، بوجود أمير ويلز الأمير تشارلز حفل زفافهما، وذلك بعدما قاما بتوقيع عقود الزواج في مكتب التسجيل بمدينة "آير".

وقام الأمير تشارلز بتقديم التهاني والتقاط صور تذكارية مع العروسين والحديث معهما، حيث بدت كريستي مصدومة من وجود أمير ويلز أمامهما وفي حفل زفافها.

وقال روني وكريستي "كان ذلك مدهشاً، لقد صدمنا حقاً، من يصدق أن لدينا صورة مشتركة مع أمير ويلز".

وأضاف الزوجان "سوف نتذكرها للأبد".

وكان الأمير تشارلز يرتدي زيه العسكري استعدادا للحفل السنوي الذي يقام بحضور ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث، وعائلات ضباط كتيبة المدرعات التابعة للجيش البريطاني الإقليمي، وعندما رأى الأمير الزوجين ذهب لتهنئتهما، وتمنى لهما حياة هادئة سعيدة.