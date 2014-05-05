المخدرات في بيت Peaches Geldof وزوجها بريء

كشفت التحقيقات القضائية أن السبب وراء وفاة الصحافية والممثلة الأيرلندية بيتشز غولدف Peaches Geldof، هو تناول جرعة زائدة من مادة الهيروين المخدرة، وذلك بعد أن كان الغموض يلفّ القضية.

وعلى الرغم من أن المعلومات الأولية عن الوفاة أشارت إلى عدم وجود أي دليل على استخدام المخدرات، فإن الشرطة أصدرت بياناً تلغي فيه التكهنات والشائعات، وتؤكد أن الشرطة ضبطت معدات تخص المخدرات في مكان الحادثة، وذلك بحسب تقرير.

وأوضحت التحقيقات أن زوج الممثلة، الذي كان خارج المنزل برفقة ابنه البكر، وجدها متوفاة في غرفة نومها وهي مستلقية على السرير، قبل أن يتصل بوالدته ويطلب منها استدعاء جهاز الطوارئ.

وأكدت الشرطة أن زوج غولدف ووالد ابنتيها لن يعامل على أساس المتهم في قضية وفاتها.

وأضاف البيان أنه "بعد الإشاعات التي ترددت في وسائل الإعلام مؤخراً، نود أن نوضح أن توماس كوهين ليس بأي حال من الأحوال تحت أي اشتباه في وفاة غولدف، ولم يتم اعتقاله أو التحقيق معه، ولكن الحادث الوحيد هو أنه أول شخص وجد الجثة في الكوخ". وتعمل الشرطة الآن على جمع المعلومات لتصل إلى من كان يزود غولدف بالمخدرات.

وأظهرت التحقيقات في وقت سابق أن غولدف أجرت الاتصال الأخير قبل وفاتها بأحد الأصدقاء عند الساعة 7:45 من مساء يوم الأحد، أي قبل وفاتها بيوم واحد.

وذكر تقرير سابق للشرطة الخاص بالقضية أن الشرطة لم تجد أي أثر لمخدر في منزلها، ورجحت أنه قد تم التخلص من المادة المخدرة قبل وصول الشرطة.

ومن المعروف عن الصحافية المشهورة أنها تتعاطى المخدرات منذ فترة طويلة، إلا أنها قررت التوقف عن التعاطي قبل أن تلد أطفالها في 2008، حسب ما أفاد به أحد أصدقائها.

يذكر أن والدة بيتشز غولدف توفيت بنفس الطريقة في عام 2000، عندما كانت ابنتها تبلغ من العمر 11 عاماً، أما والد الصحافية المغني بوب غولدف فقد أعلن خطوبته يوم الخميس، من حبيبته عارضة الأزياء جيري بعد علاقة حب دامت لمدة 18 عاماً، أي بعد حوالى شهر على وفاة ابنته.