عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

المخدرات في بيت Peaches Geldof وزوجها بريء

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

كشفت التحقيقات القضائية أن السبب وراء وفاة الصحافية والممثلة الأيرلندية بيتشز غولدف Peaches Geldof، هو تناول جرعة زائدة من مادة الهيروين المخدرة، وذلك بعد أن كان الغموض يلفّ القضية.

Peaches Geldof Peaches Geldof

وعلى الرغم من أن المعلومات الأولية عن الوفاة أشارت إلى عدم وجود أي دليل على استخدام المخدرات، فإن الشرطة أصدرت بياناً تلغي فيه التكهنات والشائعات، وتؤكد أن الشرطة ضبطت معدات تخص المخدرات في مكان الحادثة، وذلك بحسب تقرير.

Peaches Geldof Peaches Geldof

وأوضحت التحقيقات أن زوج الممثلة، الذي كان خارج المنزل برفقة ابنه البكر، وجدها متوفاة في غرفة نومها وهي مستلقية على السرير، قبل أن يتصل بوالدته ويطلب منها استدعاء جهاز الطوارئ.

وأكدت الشرطة أن زوج غولدف ووالد ابنتيها لن يعامل على أساس المتهم في قضية وفاتها.

Peaches Geldof Peaches Geldof

وأضاف البيان أنه "بعد الإشاعات التي ترددت في وسائل الإعلام مؤخراً، نود أن نوضح أن توماس كوهين ليس بأي حال من الأحوال تحت أي اشتباه في وفاة غولدف، ولم يتم اعتقاله أو التحقيق معه، ولكن الحادث الوحيد هو أنه أول شخص وجد الجثة في الكوخ". وتعمل الشرطة الآن على جمع المعلومات لتصل إلى من كان يزود غولدف بالمخدرات.

Peaches Geldof Peaches Geldof

وأظهرت التحقيقات في وقت سابق أن غولدف أجرت الاتصال الأخير قبل وفاتها بأحد الأصدقاء عند الساعة 7:45 من مساء يوم الأحد، أي قبل وفاتها بيوم واحد.

وذكر تقرير سابق للشرطة الخاص بالقضية أن الشرطة لم تجد أي أثر لمخدر في منزلها، ورجحت أنه قد تم التخلص من المادة المخدرة قبل وصول الشرطة.

Peaches Geldof Peaches Geldof

ومن المعروف عن الصحافية المشهورة أنها تتعاطى المخدرات منذ فترة طويلة، إلا أنها قررت التوقف عن التعاطي قبل أن تلد أطفالها في 2008، حسب ما أفاد به أحد أصدقائها.

يذكر أن والدة بيتشز غولدف توفيت بنفس الطريقة في عام 2000، عندما كانت ابنتها تبلغ من العمر 11 عاماً، أما والد الصحافية المغني بوب غولدف فقد أعلن خطوبته يوم الخميس، من حبيبته عارضة الأزياء جيري بعد علاقة حب دامت لمدة 18 عاماً، أي بعد حوالى شهر على وفاة ابنته.

Peaches Geldof Peaches Geldof

كلمات دالّة

#بيتشز غولدف, #مخدرات, #مشاهير, #جرعة, #جثة, #كوخ, #براءة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر