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برغر لـ"المتوحشين" بطول 1.5 متر

المصدر: العربية.نت
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هل سمعت يوماً عن برغر متوحش؟!! أو هل سمعت عن برغر بطعم البيتزا؟ هذا هو ما نجح أحد أصحاب مطاعم "التوصيل السريع" في إنجازه رفقة زوجته في بريطانيا.

القصة بطلها السيد كلاركسن وزوجته كورين، اللذان قررا تحقيق رقم قياسي في مجال عملهما، ولهذا اهتديا معاً إلى صناعة برغر متوحش بطول خمسة أقدام، أي متر ونصف المتر، بحيث يتقارب طول البرغر مع صانعه كلاركسن.

برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر

أما بخصوص مكونات هذا البرغر المتوحش، الذي يوفر 30 ألف سعرة حرارية مدمرة لهواة الحمية، فهو عبارة عن طبقات من الخبز وشرائح اللحم بوزن ثمانية كيلوغرامات، بالإضافة إلى مذاقات متعددة للبيتزا الإيطالية والإسباغيتي والببيروني.

كما لا تغيب شرائح لحم الخنزير وكبد البقر والجبن عن هذه الخلطة العجيبة، التي يتوقع لها البعض أن تكون أكبر برغر في العالم.

برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر

وصاحب الفكرة العجيبة هو صاحب محل أكل سريع في بريستون بالمملكة المتحدة، ويريد الآن تسجيله كرقم قياسي عالمي.

وفي هذا السياق قال كلاركسن: "لقد فتشت وبحثت في خصوص إن كان هناك شخص سبقني لصناعة برغر بهذا الحجم فلم أجد".

وأضاف كلاركسن "جربنا صناعة برغر داخل برغر، وقلت أنا وزوجتي كورين، لماذا لا نجرب شيئاً لم يسبقنا إليه أحد، وهو برغر واحد يضم عدة أنواع من الأكلات".

برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر


ويتطلب تجهيز البرغر المتوحش حوالي نصف الساعة، كما يتم نصبه بالاعتماد على دعامة حديدية حتى لا يسقط.

وترى السيدة كورين أن الفكرة ليست إلا لصنع بسمة على وجوه الناس وإنجاز شيء مميز، قبل أن توضح أنها اكتشفت أن "خلطة البرغر والبيتزا شيء مذهل"، وهو ما يمثله البرغر المتوحش.

برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر برغر للمتوحشين بطول 1.5 متر

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