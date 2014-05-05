كيم تنهي تفاصيل الزفاف.. ببدلة سوداء وقميص خادع

ظهرت كيم كارديشيان برفقة خطيبها كيني متوجهين إلى مطار لوس أنجلوس، وبدت كيم كعادتها فتاة جميلة بقوام نحيل وإطلالة مذهلة، مرتدية بدلة رسمية تناسبها وتضيف لها إطلالة تحسد عليها.

وتميزت البدلة السوداء بأنها ضيقة إلى حد الأفخاذ لتنساب بعرض أكبر حتى تلامس كعب الحذاء العالي، وارتدت كيم قميصا بلون البشرة يصعب تمييزه عن بشرتها، كما ظهر خطيبها كيني مرتدياً قميصاً أبيض منسدلا فوق بنطاله الجينز العصري، وذلك بحسب صور نشرتها صحيفة الديلي ميل.

وفي الحقيقة فإن السترة التي ترتديها كيم قد ظهرت بها في وقت سابق عندما عادت من فرنسا بعد زيارتها لها لمدة 24 ساعة، بهدف إلقاء النظرة الأخيرة وقياس فستان زفافها.

وتترك كيم الحرية لتكهنات الجميع حول المصمم الذي ينفذ فستان الزفاف، الذي سيعقد في 24 مايو، ويحاول الثنائي كيم وكيني إخفاء تفاصيل هذا اليوم الذي من المرجح أن يتم في لوس أنجلوس حيث تستقر عائلتا النجمان.

وارتدت كيم مع البدلة السوداء نظارة شمسية بلون بني غامق، وحملت حقيبتها السوداء المفضلة، فيما اختارت لشعرها ربطة ذيل الفرس المنخفضة، فيما يظهر كيني بلباسه العادي المختلف عن أسلوب كيم، فهو ببنطال جينز ممزق أما هي فببدلة رسمية.

ولم ترافق الابنة الجميلة والديها في الرحلة، ولابد أن أمها كيم حرصت على إبقائها في مكا آمن مع قلادتها الفخمة التي تلبسها إياها دائماً.