مضيفات هونغ كونغ يطالبن بتغيير زيهن "الضيق والقصير"

طلبت مضيفات الطيران في شركة "كاثي باسيفيك" الجوية في هونغ كونغ من إدارتها أن تعيد تصميم بزاتهن، لأنهن يعتبرنها غير محتشمة وتزيد من خطر التعرض لتحرش جنسي.

وتعتبر مضيفات "كاثي باسيفيك" أن القمصان البيضاء القصيرة جدا، والتنانير الحمراء الضيقة جدا، تزعجهن في دوام العمل، على ما كشفت نقابة العمال في شركة "كاثي باسيفيك" الجوية (إف إيه يو).

وقال جوليان ياو، نائب رئيس النقابة "إنهن يخشين من أن تكون البزات قصيرة جدا خلال تأدية مهامهن"، مضيفا أن ذلك قد يشكل "ذريعة" لعمليات تحرش جنسي.

وأكد نائب الرئيس أنه تلقى عدة شكاوى من مضيفات الطيران منذ اعتماد هذه البزات في العام 2011.

وصرح جوليان ياو أن "البزات تمثل الشركة، وينبغي أن تكون مريحة وتزيد من ثقة الطاقم"، موضحا أن المضيفات يطالبن بقمصان أطول وتنانير أوسع.

وكانت دراسة أجرتها لجنة تساوي الفرص في هونغ كونغ في فبراير قد كشفت أن 27% من مضيفي الطيران في هذه المنطقة الواقعة جنوب الصين قد تعرضوا لتحرش جنسي في الرحلات الجوية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

و86% من المشاركين في هذه الدراسة البالغ عددهم 392 شخصا كانوا من النساء.

وصرحت إدارة خطوط "كاثي باسيفيك" الجوية لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة بالإنجليزية "لا نسمح بأي نوع من التحرش الجنسي، ونأخذ هذه المسألة على محمل الجد".