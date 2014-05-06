بالفيديو.. حبل غسيل ينقذ فتاة من الموت المحتم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يخطف الأنفاس لفتاة ألقت بنفسها من شرفة منزلها. وفي حين لم تعرف الأسباب التي حدت بالفتاة إلى الإقدام على هذا الفعل المروع، وما إذا كانت تحاول الانتحار أم أنها فقدت الوعي جراء عارض صحي أو كانت ثملة، أنقذها الحظ و"حبل الغسيل". فقد علقت الشابة على حبل غسيل وتمسكت به، قبل أن ينتشلها رجال الإنقاذ.

وبحسب صحيفة نيويورك دايلي نيوز، التقطت عدسة مصور هاو لحظة بلحظة تدلي امرأة من نافذة منزلها قبل أن تسقط إلى الأرض من ارتفاع 4 طوابق. وتمكن رجال الإنقاذ من الإمساك بها بواسطة حزام قبل ثوان قليلة من تحطم العمود الحديدي الذي كانت تتمسك به وسحبت المرأة التي تقطن في مدينة زهانغ هو الصينية، وأعيدت إلى منزلها وهي لا تزال تحت تأثير الصدمة، ولم تتمكن من الإجابة عن أسئلة الصحافيين. ولا تزال الشرطة الصينية تحقق في أسباب الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.