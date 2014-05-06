ترف الموضة.. كيم وكل النجمات حضرن

يبدو أن النجمات والمشاهير أبدعن في حفل "Met Gala" السنوي الذي عقد مساء الاثنين في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. وكان للأزرق والأبيض حضور آسر في المناسبة التي تقام سنوياً، وتشكل منبراً للأزياء والمصممين من جهة وللنجوم من جهة أخرى.

وتجلى سحر كل من كيم كاردشيان وديان كروغر وكارولينا كوركوفا وكاكوتا جونسون، في الأزياء التي ارتدينها. فقد ارتدت كاردشيان فستاناً مكشوفاً من Lanvin لونه أزرق بترولي، مع حزام أسود عريض. في حين تبخترت ديان بفستان أزرق فاتح طويل آسر ببساطته ورقيه.

أما كوركوفا فبدت ساحرة بفستانها ذي الورود البيضاء الكبيرة، وإن بدا لأول وهلة غير متناسق مع نعومتها الأنثوية.

إلى ذلك، بدت ريهانا وزوجة ديفيد بيكهام، بالإضافة إلى الممثلة جيسيكا باركر وتشارلايز ثارون من مؤيدي الأبيض. وإن لم تكن تسريحة باركر موفقة.

ولعل الصور تبقى أصدق تعبير عن أناقة المشاهير الذين حضروا الحفل.

يذكر أن حفل "الميت غالا" احتفى هذا العام بأحد أعلام الموضة تشارلز جيمس (1906- 1978)، الذي يعتبر من أهم المصممين المبدعين والمحدثين في زمنه إلى جانب كريستيان ديور وكريستوبال بالنسياغا. كما كان أول من أدخل السحاب في تصميم الأزياء.