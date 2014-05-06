نيبالي أحرق زوجته الحامل حية للحصول على مهر أكبر

تبحث الشرطة النيبالية عن رجل يشتبه في أنه أحرق زوجته الحامل وهي حية للحصول على مهر أكبر، بحسب ما كشف مسؤول في الشرطة.

ويشتبه في أن فريد شيخ صب الوقود مع عائلته على زوجته البالغة من العمر 25 عاما والحامل في شهرها السابع، وذلك للحصول على دراجة نارية وجاموس من عائلة هذه الأخيرة، بحسب الشرطة.

وشرح الشرطي بريم باسنيات لوكالة فرانس برس "عند وقوع الحادثة قبل شهر، نقلوها إلى الهند لمعالجتها مؤكدين أن الحادثة كانت عرضية".

وطلب والد الشابة من الشرطة أن تفتح تحقيقا إجراميا في تلك الحادثة، في ظل تدهور الوضع الصحي لابنته التي أسقطت جنينها.

وتكفلت منظمة غير حكومية بنقل الشابة إلى مستشفى في كاتماندو وهي في حالة خطيرة، وأخبرت الزوجة كيف كان زوجها "يضربها بانتظام لأنها لم تقدم له مهرا، وكان يحرق أعضاءها التناسلية بالسجائر"، وفق البيان الصادر عن منظمة "إنفورمل سكتور سيرفس سنتر".

ويطالب نشطاء مدنيون منذ سنوات بتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال عنف لمسائل المهر الذي لا يزال سائدا في نيبال بالرغم من حظره.

