3 غرف نوم وخادم وطباخ على متن الطائرة الأفخم بالعالم

تعتزم شركة طيران "الاتحاد" في أبوظبي إبهار العالم برحلات طيران غير مسبوقة تتفوق على فنادق الخمس نجوم، حيث ستوفر على متن رحلاتها أجنحة، يضم الواحد منها ثلاث غرف نوم وغرفة معيشة ودورة مياه خاصة، إضافة إلى طباخ وخادم يعملان حصرياً للجناح، الذي ستكلف الرحلة الواحدة على متنه 21 ألف دولار (One way).

وبهذه المواصفات ستكون طيران "الاتحاد" قد وفرت أجنحة هي الأفخم والأغلى لركابها الراغبين بهذه الدرجة من الفخامة، على أن هذه المواصفات سوف تتوفر حصرياً في طائرات "ايرباص 380" العملاقة، ونظيرتها "بوينج 787 دريملاينر".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" التي أوردت تقريراً عن الفخامة التي تعتزم توفيرها شركة "الاتحاد" لركابها: "بينما نعتبر عدة انشات أسفل أقدامنا مسألة مريحة لنا خلال السفر، فإن ركاب أجنحة الــVIP على متن طيران الاتحاد سوف يتمتعون بكل هذه الفخامة في الطابق الثاني من طائرات ايرباص 380 العملاقة.

ويتكون جناح الــVIP الذي ستوفره طيران الاتحاد من غرفة معيشة يتوفر فيها تلفاز بحجم 32 انش، إضافة إلى غرفة نوم مزدوجة، ودورة مياه خاصة، كما سيتمتع الجناح بخادم خاص وطباخ خاص يقومان بتزويد ركابه بمختلف أنواع المأكولات الطازجة.

وستعيد طيران الاتحاد تسمية "الدرجة الأولى" لتصبح "شقق الدرجة الأولى"، حيث إن الجناح يمثل شقة سكنية متكاملة بخدمات تضاهي فنادق الخمس نجوم، وستكون في الطابق العلوي من طائرات "ايرباص 380".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد جيمس هوغان: "هذه المزايا الجديدة سوف تزيد من منتجاتنا على متن رحلات الطيران، وسوف ترفع معايير خدماتنا إلى أعلى مستوى، لتصبح رحلاتنا هي الأكثر راحة والأكثر فخامة على الإطلاق".

وأضاف هوغان: "طائرات طيران الاتحاد من طراز أيه 380 وبوينج بي 787 سوف تتضمن الكبائن الأكثر تطوراً في عالم الطيران اليوم، وسوف تجعلنا نقدم منتجات لا تنافس من حيث الجودة والطراز، وبأسعار منافسة".