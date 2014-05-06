%30 من مستخدمي "آيفون" يتداولون رسائل حميمية

أظهر أحدث استطلاع للرأي جرى في بريطانيا على مستخدمي الهواتف النقالة أن 30% على الأقل من حاملي "آيفون" استخدموه في إرسال واستقبال رسائل شخصية حميمية، بينما تنخفض هذه النسبة الى 21% في أوساط مستخدمي "بلاكبيري"، كما أن هذه النسبة لا تتعدى الـ17% في أوساط مستخدمي أجهزة "سامسونغ".

وبحسب الاستطلاع الجديد الذي أجرته شركة "يوغوف" البريطانية فإن 19% من إجمالي مستخدمي الهواتف الذكية اعترفوا بأنهم أرسلوا رسائل أو صور حميميةالى أشخاص خطأ، فيما قال 4% من هؤلاء الـ19% إنهم أرسلوا بالخطأ رسائل حميمية الى أمهاتهم.

وقال دونكان سبينسر، المدير التنفيذي لشركة "انشورانس تو غو"، وهي الشركة التي مولت الاستطلاع: "يبدو أن مالكي آيفون بلا شك أكثر خطورة من غيرهم عندما يقومون بعمليات تواصل عبر الهاتف".

وخلص استطلاع الرأي الى أن مستخدمي الهواتف الذكية الأخرى غير "آيفون" أكثر حذراً عندما يقومون بالإرسال، ولديهم تبعاً لذلك خصوصية أكبر في علاقاتهم.

وفي سياق متصل، وجد الاستطلاع أن 12% من مستخدمي "آيفون" أنهوا علاقات شخصية من خلال رسائل نصية قصيرة.