العثور على كأس العالم الأصلي!

عثرت الشرطة الفيديرالية البرازيلية على كأس العالم الأصلي الذي صممه جول ريميه، والذي سرق من مقر الفيديرالية البرازيلية لكرة القدم في ريو دي جانيرو عام 1983.

يذكر أن كأس جول ريميه، المعروف أيضاً بـ"كأس النصر"، مصنوع من الذهب ومطلي بالفضة وله قاعدة زرقاء من اللازورد تجسد "نيقة" إلهة النصر عند اليونان.

وقد سمي باسم مصممه ريميه الذي كان رئيساً لمنظمة "فيفا" وكان وراء فكرة إقامة بطولة دولية للتنافس على لقب الفريق الأقوى في اللعبة.

وتم العثور عليه في قصر أحد أشهر بارونات الاتجار بالمخدرات في البلاد أثناء قيام الشرطة بالتفتيش، بحسب ما نقله موقع world news daily report.





