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فيديو عجيب: تيس بـ8 أرجل.. أشبه بالأخطبوط

المصدر: العربية.نت
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شهدت إحدى مزارع كرواتيا ولادة تيس أشبه بالأخطبوط.. حيث إن لديه 8 أرجل.

كما لا تتوقف غرابة هذا المولود عند الأرجل الثمانية.. حيث يمتلك "بيلي" أعضاء تناسلية خاصة بالذكور وأعضاء تناسلية خاصة بالإناث في الوقت نفسه.

وشرح زوران باباريتش، مالك المزرعة حيث ولد "بيلي"، ذهوله عند رؤية التيس الجديد، قائلاً: "عندما رأيت المِعزى "ساركا" تلد "بيلي" ظننت أنه يتهيأ لي أشياء غير واقعية.. عددت أرجله، وناديت الجيران لأتأكد أنني لم أصب بالجنون".

تيس بـ8 أرجل تيس بـ8 أرجل

واعتبر باباريتش أن هذا الخليط بين التيس والأخطبوط "معجزة من الطبيعة"، معرباً عن نيته الإبقاء على الحيوان إن بقي على قيد الحياة.
إلا أن الأطباء البيطريين أوضحوا أنه من غير المرجح أن يعيش "بيلي" أكثر من أسبوع، لكنه إن فعل، فعمره المتوقع سيكون بين السنتين والثلاث سنوات فقط.

تيس بـ8 أرجل تيس بـ8 أرجل

وشرح الأطباء البيطريون لباباريتش أن سبب ولادة "بيلي" مع ثمانية أرجل، هو أن والدته كانت حاملا بتوأم له، إلا أن نموّ هذا الأخير لم يكتمل. وشرح باباريتش أن "بيلي" يمتلك من كل عضو حيوي "نموذجين".

تيس بـ8 أرجل تيس بـ8 أرجل

يذكر أن المعزى "ساركا" أنجبت "بيلي" مع تيسين آخرين سليمين، في نفس الوقت. ودائماً ما تنجيب "ساركا" 3 تيوس دفعة واحدة، حسب تأكيد باباريتش الذي يمتلكها منذ ثلاث سنوات، أنجبت خلالها أربعة مرات.

ويحاول حالياً "بيلي" الوقوف على رجليه.. لكنه فشل حتى الآن بسبب فقدانه للقوة الكافية.

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