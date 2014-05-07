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فيديو مرعب.. شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر

المصدر: العربية.نت
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انتشر فيديو على الإنترنت، يظهر شبحاً يرمي رجلاً كان يمشي في ممر أرضاً ويجره من رجليه لمسافة قصيرة.

شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر

ولا يعرف مصدر هذا الفيديو، إلا أنه حصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر

وشكك عدة معلقين في صحته، مؤكدين أنه مركب، مستشهدين ببعض مشاهد أفلام الرعب في هوليوود.

شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر

والفيديو، الصامت، ويبدو وكأنه مأخوذ من كاميرا مراقبة في مستشفى، يظهر رجلا يمشي في ممر.. فيظهر فجأة على إحدى الحيطان أمامه شبح يرميه أرضاً، ويمسكه من رجليه ويجره على أرض الممر الخالي من الناس.

شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر

إلا أن الرجل "نجح في الإفلات من قبضة الشبح"، وركض مهرولاً في الاتجاه المعاكس هرباً من الشبح.. فيما اختفى الشبح تماماً من المكان.

شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر
شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر شبح يظهر لرجل ويجرّه في ممر

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