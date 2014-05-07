فيديو.. مشاجرة حامية بين صحافيين مباشرة على الهواء

كثيرة هي المشاجرات التي تظهر مباشرة على الهواء، سواء بين سياسيين أو صحافيين ومحللين، لا سيما في العالم العربي. وقد ازدادت حدتها بعد اجتياح الثورات للعديد من البلدان العربية. إلا أن المميز في هذه المشاجرة التي شهدها "استوديو" بين اتجاهين، هو أن الطاولة "المسكينة دفعت الثمن.

وفي التفاصيل أن مشاجرة نشبت بين الإعلاميين شاكر الجوهري (رئيس تحرير موقع المستقبل العربي) ومحمد شريف الجيوسي خلال برنامج "بين اتجاهين" الذي يبث على قناة "سفن ستارز" الأردنية، على خلفية مواقفهما المتناقضة إزاء الأزمة السورية. المشاجرة سبقها حوار تطور لتبادل اتهامات فشتائم ثم قلب الطاولة، لا بل تفكيكها قطعاً إثر الاشتباك بالأيدي. وعلى اثر المشاجرة توقف بث حلقة برنامج بين اتجاهين قبل وقته المقرر.

تعليق المتشاجرين

وفي تعليقهما على الحادثة أكد الجيوسي على صفحته على الفيسبوك أن موضوع البرنامج كان بمناسبة عيد الصحافة، وتحت عنوان الحريات الإعلامية في ظل ما يسمى الربيع العربي. ولفت إلى أن الجوهري تطاول عليه، واعتبر خلافاً للقانون والدستور الانتماء للبعث سبة، والعمل مع وكالة أنباء عربية عريقة عملا غير جائز. كما أشار إلى أن الجوهري خرج عن موضوع الحوار غير مرة رغم تنبيهات مدير الحوار له، وتهجم عليه وحاول ركله.

في المقابل، لفت الجوهري إلى أنه اعتذر عن المشاركة في الحلقة حين عرف أن الجيوسي مشارك فيها، وأصر على موقفه، غير أن تخجيل مقدم برنامج "بين اتجاهين" له، وتعهده بضبط "لسان" الجيوسي، بحسب وصفه، جعله يقبل المشاركة مشترطا ألا يعطى المجال له وللجيوسي أن يرد أحدهما على الآخر، وأن يضبط الجيوسي في حالة إطالة لسانه بالشتم والردح. وتعهد مقدم البرنامج بتحقيق كل ذلك، لكنه لم يلتزم بشيء منه. وأكد أن الشجار وقع بعد أن أوغل الجيوسي في إيراد وقائع لا أساس لها من الصحة، بحسب تعبيره.