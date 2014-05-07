أصبحت مراهقة برازيلية أطول عروس في العالم، بعد أن عرض عليها صديقها الزواج في "مشهد رومانسي" على شاطئ البحر في البرازيل.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، يبلغ طول إيليساني سيلفا كروز البالغة من العمر 18 عاما ما يقرب من 205 سنتيمترات، بينما يبلغ طول صديقها فرانسينالدو سيلفا كارفالو، الذي تعيش معه منذ سنة، حوالي 165 سينتمترا.

وقالت كروز إنها التقت كارفالو عندما كانت في السادسة عشرة، وإنها كرهت تصرفاته الصبيانية في ذلك الوقت ولم تتصور أنها "ستقع في حبه بهذه السرعة".

أما كارفالو فقد وصف اللقاء الأول بطريقة مختلفة، وقال إنه رآها عندما كان ذاهبا لشراء الخبز، ووقع في حبها "من أول نظرة"، وصمم على أن يكمل حياته معها.

وتحلم كروز بأن تصبح أماً ولو عن طريق التبني إذا لم تسمح ظروفها الصحية بالحمل، خاصة وأنها كانت تعاني من ورم قديم في الغدة النخامية.

ويخطط الثنائي حالياً لحفل الزواج بكامل تفاصيله، بداية من فستان الزفاف والشهود وتحضيرات الكنيسة.