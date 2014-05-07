وزيرة سويدية تحتج على عدم منحها إجازة أمومة

أسفت وزيرة سويدية في أشهر حملها الأخيرة لعدم منحها إجازة أمومة في هذا البلد الذي تحتل حقوق النساء أولوية في سياساته.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية بريغيتا أولسون في حديث للإذاعة العامة "لم يعد سرا أني سبق أن طلبت إجازة أمومة".

وأضافت "لكن الأمر غير متاح في السويد، بخلاف الحال في النرويج" المجاورة.

وينص قانون العمل في السويد على منح إجازة رعاية للطفل لمدة 480 يوما يتقاسمها الوالدان، على ألا تزيد إجازة الأم عن 420 يوما، لكن ذلك لا يسري على الوزراء.

وفي النرويج، أقرت حكومة يسار الوسط التي تحكم البلاد منذ العام 2013 منح هذا النوع من الإجازات لوزرائها، فاستفاد منها كل من وزراء العدل والتعليم العالي والطفولة.

وفي فرنسا، أثارت وزيرة العدل رشيدة داتي جدلا حين استأنفت مهامها بعد خمسة أيام فقط على وضعها مولودها في العام 2009.

