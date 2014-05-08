بالفيديو.. ساحر يحول الحمام إلى فتاة حسناء

برنامج المواهب العالمي "غوت تالنت Got Talent" بفرعه البريطانيBritain’s Got Talent عرض فقرة متميزة من الإبهار مع الساحر الكندي دارسي أوك في عرض سحري باهر.

فالساحر البارع استطاع أن يظهر بعض اليمام في الهواء وفجأة وبمنتهى الخفة استبدل اليمام بمساعدته الحسناء، مما دفع أعضاء هيئة التحكيم الأربعة للتصويت في صالحه لتصعيده للمرحلة التالية من المسابقة، بل امتدحه أحد أعضاء هيئة التحكيم قائلاً: إنه أفضل ساحر في الثمانية مواسم للبرنامج.

وبحسب تصريحات لأوك نفسه، فقد كان يرغب في أن يكون طبيباً بشرياً، ولكن أبويه رفضا هذا المسار، وأصرا على أن يصبح ساحراً يقدم عروضاً متميزة يبهر بها الجمهور.

يذكر أن الشاب الكندي، البالغ من العمر 26 عاماً، بدأ ألعاب الحواة منذ أن كان صغيراً، وبحسب تعبيره، فقد أحب نظرة الذهول في عيون المشاهدين وتساؤلهم المستمر "كيف استطعت أن تفعل ذلك؟".

وأوك ليس هاوياً، بل إنه قدم عروضه في كندا ونيويورك ولاس فيغاس وهوليوود. كما ظهر بعدة برامج تلفزيونية ونال العديد من الجوائز.

وقد شاهد عرض أوك في "بريطانيا غوت تالنت" أكثر من 12 مليون شخص، وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالفقرة بشكل كبير وسجل أكثر من 20 مليون مشاهدة، بحسب تغريدات أوك نفسه على موقع "تويتر".

ونقلت "غلوبال نيوز" عن أوك قوله: "هذا رائع.. هذا جنون.. أنا سعيد جداً لأنني أمارس ذلك السحر.. أنا أيضاً أشعر بالامتنان لأنني أقوم بهذا العمل.. وسأظل سعيداً طالما أقوم بهذا العمل".