بالفيديو.. هدف "مجنون" يحقق مليون مشاهدة في يوم

تفتقر الأندية الرياضية دائماً إلى الخيال في تنفيذ الضربات الحرة، لكن فريق كيوتو سانغو الياباني كان الاستثناء من هذه القاعدة، ففي مباراته أمام يوكوهاما اصطف خمسة لاعبين وشكلوا طابوراً خلف الكرة الثابتة، وتجاوز ثلاثة منهم الكرة، أما الرابع فحركها برفق ليجهزها للخامس، الذي أرسلها إلى الشباك.

وحاز فيديو الهدف المسجل من تلك الضربة الحرة غير المباشرة على إعجاب الكثيرين، فيما أثار جدلاً بين آخرين.

وحقق الفيديو مليوناً و170 ألف مشاهدة في يوم واحد، حيث تم رفعه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.

وعبر نشطاء مواقع التواصل عن إعجابهم بالهدف عن طريق تعليقاتهم المصاحبة للفيديو، حيث قال أحدهم "إنه حقاً هدف رائع"، بينما علق آخر بأنه "يستحق المشاهدة أكثر من مرة".

وعلى جانب آخر، تضمنت التعليقات شرحاً لمدى صحة هذه الركلة من داخل منطقة الـ18، وتفسيراً لكيفية احتسابها.