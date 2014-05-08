تايلاند.. نساء يرين أعناقهن مرة كل 10 أعوام

في عادات شعبية ومظاهر غريبة، لا ترى نساء قبيلة الكايان في تايلاند رقابهن إلا مرة واحدة كل عشرة أعوام.

قبيلة الكايان، وهي أقلية يقدر عددها حاليا بـ200 ألف نسمة، كانت تعيش في ميانمار قبل أن تنتقل للعيش في مخيمات للاجئين داخل تايلاند.

وتشتهر القبيلة بارتداء نسائها لما يسمى خاتم العنق، أو كما يسمى في عرف القبيلة "لفائف الثعبان النحاسية"، وهو عبارة عن لفائف من النحاس تلف حول العنق منذ أن تكون الفتاة بعمر خمسة أعوام طرية العظام، وتتم إزالة هذه اللفائف مرة كل عشرة أعوام، وزيادة طولها بهدف تطويل العنق، وهي المرة التي ترى فيها عنقها.

لكن صور الأشعة لعنق النساء بينت أن ما يحدث هو أن الكتفين تهبطان ولا يطول العنق، فاللفافة النحاسية الثقيلة تضغط على القفص الصدري، وتدفع عظمة الترقوة إلى الأسفل، وهي عملية مؤلمة في مرحلة النمو، لكن الفتاة لا تشعر بها إلا بعد عمر العشرة أعوام.

وتعتبر قبيلة الكايان اليوم في مخيم اللاجئين موقعا سياحيا لزوار بورما وتايلاند، حيث يسعى الزوار لرؤية نساء الكايان، ويطلقون عليهن لقب "الزرافات"، ما يساهم في دعم المخيم اقتصاديا.