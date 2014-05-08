تركي قتل امرأتين يبحث عن ثالثة في برنامج تلفزيوني

تسبب رجل ظهر في برنامج تلفزيوني تركي، يساعد ضيوفه في البحث عن نصفهم الآخر، في صدمة للجمهور حين اعترف بقتل زوجته السابقة وامرأة أخرى أحبها.

وقال سفير جاليناك (62 عاما) في البرنامج على قناة "فلاش تي.في" إنه قضى فترتي عقوبة في السجن بسبب الجريمتين، وأفرج عنه في إطار برنامج للعفو.

وأضاف "أنا رجل صادق يبحث عن زوجة جديدة" وقال إنه قتل زوجته الأولى لأنه "ضاق ذرعا" بسلوكها، وتخلص من حبيبة لاحقة لأنه ظن أنها لا تهتم سوى بأمواله.

وعندما طلب مذيع البرنامج من جاليناك المغادرة، تعالى تصفيق الجمهور في الاستوديو في حلقة تصدرت عناوين الصحف التركية.