بالصور.. منزل متحرك بمواصفات 5 نجوم بمليون دولار

طرحت شركة أميركية أحدث الصرعات في عالم المنازل المتحركة، حيث عرضت منزلاً متنقلاً بمواصفات أقرب إلى فنادق الخمس نجوم مقابل مبلغ يزيد عن مليون دولار، ليكون الأغلى من نوعه في العالم، إلا أنه يأتي في الوقت الذي يعاود فيه القطاع العقاري الانتعاش وتعاود أسعار المنازل ارتفاعها الصاروخي، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.

ورغم أن مبلغ المليون دولار ليس كبيراً في عالم العقارات، حيث يمكن أن تجد الكثير من المنازل التي يتم بيعها وشراؤها مقابل هذا الثمن أو أكثر بكثير، إلا أن هذا المنزل الذي لا يتضمن أي قطعة أرض، ولا أي عملية بناء، يعتبر حالة لم يتم تسجيلها من قبل، حيث إن صاحبه يحتاج أصلاً لشراء أو استئجار موقف خاص به طوال فترة اقتنائه.

وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية إن المنزل المتحرك الذي خطف الأضواء في الأسواق ليس مجرد مكان للنوم على الطريق فحسب، وإنما يتضمن الكثير من وسائل الراحة التي تتفوق على المنازل الشاطئية الفارهة التي تقدمها شركة "هامبتونز رينتال" التي تشتهر في الولايات المتحدة بتأجير الشاليهات الفارهة في أكثر من مكان، وبمواصفات عالية.

وتقول جريدة "ديلي ميل" إن الشركة المنتجة للمنزل الجديد المتحرك الذي خطف الأضواء هي (Art RV)، وقد طرحت السيارة بالمنزل المحمول عليها بأسعار تبدأ من 1.3 مليون دولار.

ويحتوي هذا المنزل الفاره على بيانو لعزف الموسيقى الهادئة والاسترخاء خلال السفر، إضافة الى أسرّة مغطاة بالجلد الطبيعي، إضافة الى مواقد للتدفئة، فضلاً عن استديو لتسجيل الصوت من أجل استخدامه من قبل الفنانين خلال رحلاتهم وتنقلاتهم الطويلة.

ويتكون المنزل المحمول المتنقل من سطح قابل للاستخدام، حيث يتوفر سلم خاص للصعود الى السطح المجهز بمجلس خاص للاستمتاع بالهواء الطلق، أو تناول الطعام والشراب على السطح المكشوف.

كما توجد في هذا المنزل الفاخر ثماني شاشات تلفزيونية من طراز (سامسونغ)، إضافة الى شاشتين أخريين في غرفة السائق لمشاهدة التلفاز خلال القيادة.

ويمثل هذا المنزل المتحرك بضخامته ومواصفاته واحداً من أكثر المركبات استهلاكاً للوقود، إلا أن المنتجين يعتقدون أن من يدفع أكثر من مليون دولار مقابل الحصول على هذا المنزل الفاره والضخم، فلن يكون مكترثاً باستهلاك الوقود ولا بأسعاره ولا بتكاليف التنقل.