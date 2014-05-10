أكبر معمّر بالعالم.. رجل من نيويورك

حصل ألكسندر إميتش على لقب أكبر معمر من الرجال في العالم عن عمر يناهز 111 عاما، ويعيش إميتش في مدينة نيويورك التي يصفها بأنها منزله.

وولد إميتش في بولندا في 1903، ونجا من معسكرات العمل بالسخرة في الاتحاد السوفياتي السابق، وهاجر إلى الولايات المتحدة في الخمسينات.

وتقول مجموعة تورانس لبحوث علم الشيخوخة في كاليفورنيا، إن إميتش احتفل بعيد ميلاده رقم 111 في فبراير، وحصل على لقب "أكبر معمر رجل" في العالم الشهر الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إميتش لايزال بعيدا عن الحصول على لقب أكبر معمر على الإطلاق في العالم، وتوجد 66 سيدة أكبر من إميتش، أكبرهن هي ميساو أوكاوا اليابانية البالغة من العمر 116 عاما.

وقال إميتش في مقابلة أجريت معه في شقته بمقاطعة "أبر وست سايد" في مانهاتن "إن الحياة التي يحياها تساوي أو أكثر أهمية من طول العمر"، ويقول إميتش إنه "مازال يفكر في المستقبل".

وقال "هناك أشياء أود تحقيقها، لكن ليس من الواضح ماهية هذه الأشياء أو كيفية تحقيقها".