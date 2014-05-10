بالفيديو.. طبق طائر يهاجم موقعا لطالبان في أفغانستان

أظهر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت طبقاً طائراً يهاجم معسكراً لحركة طالبان أفغانستان.

وبُث الفيديو على موقع "يوتيوب" في الخامس من مايو، وربما التقط بواسطة عناصر مشاة البحرية الأميركية في مدينة أسدآباد عاصمة إقليم كونار، الذي يقع في شرق البلاد بالقرب من حدود باكستان.

وتظهر في المقطع مركبة على شكل مثلث تقترب من مسافة مرتفعة، وتقترب من المعسكر، ثم ينبعث منها وميض، يُحدث أسفله انفجارات هائلة امتدت على مسافات كبيرة، بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت.

وسُمع في المقطع، أحد مشاة البحرية الأميركية وهو يصرخ خلف الكاميرا: ما هذا اللعين؟ فيما كانت آثار الانفجارات بادية.

وأثار المقطع الكثير من التعليقات، وكتب أحدهم أن الجسم هو إحدى طرز الطائرة بدون طيار المعروف بـ UAV X-47B، وهو طراز يتسم بشكل ثلاثي.

ولكن لم تصدر أي إشارة رسمية عن هجوم بطائرة بدون طيار على الموقع المذكور.

