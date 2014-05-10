اليابان.. بات للصلع مطعم "يراعيهم"

أخيراً بات للصلع مطعم يراعيهم ويتعاطف معهم. ففي آخر الصيحات افتتح مطعم جديد في طوكيو، يشجع زبائنه من الصلع، حيث يقدم لهم تخفيضات غير متاحة لزبائنه من غير الصلع. وتشجع هذه الحانة المقامة على الطراز الياباني في منطقة أكاساكا بطوكيو القريبة من مكاتب الحكومة المركزية الزبائن على تقبل كونهم صلعاً، وعدم إخفاء ذلك. وقال يوشيكو تويودا صاحب المطعم "الصلع قضية حساسة جداً في اليابان، ولكن في هوليوود يوجد عدد من النجوم الذين يتجاهلون تماماً صلعهم ويباشرون بكل فخر عملهم". وتابع شارحاً: "أعتقد أنه سيكون أمراً طيباً أن نعزز هذه الروح هنا". وأضاف تويودا "كنت أفكر في طريقة ما لمساعدة الموظفين، ولكن دون وجود موضوع رئيسي كانت الفكرة ناقصة"، ثم بعد ذلك كنت سائرا في أحد الأيام وسط المدينة وظللت أشاهد الرجال الصلع. فكان هذا هو الموضوع".

وفي هذا السياق، أعرب أحد الرجال الصلع، شيرو فوكاي (48 عاما) أثناء تناوله شراباً عن صعوبة تلك المسألة بالنسبة للرجال. وأضاف "ما من شك أنه عندما تبدأ في الصلع تكون صدمة كبيرة، فالأمر شاق فعلاً بالنسبة لرجال الأعمال اليابانيين. الضغوط تتراكم ثم يبدأ شعرك في السقوط بعد ذلك".

وكان تخفيف هذا الضغط هو الشيء الذي أوحى أساساً لتويودا بفكرة إنشاء مطعم "أوتاسوكي" أو"الأيادي المساعدة" الذي يقدم قائمة الطعام المحببة للرجال اليابانيين في منتصف العمر مثل الدجاج المشوي على السيخ بأسعار منخفضة.

ويحصل كل زبون أصلع على خصم يبلغ 500 ين (4.92 دولار) مع عروض تزداد وفقاً لعدد الزبائن الصلع في كل مجموعة. فإذا تناول خمسة زبائن مشروبات معا يحصلون على مشروب مجاناً. وتعرض ملصقات على جدران الحانة موضوعات تتعلق بالصلع. كالسؤال التالي: أي دولة بها أعلى معدل صلع؟ كما كتب على ملصق آخر" افتخر بكونك أصلعاً".