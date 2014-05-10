فيديو صادم.. بريطانية تضرب رجلاً مسناً دون مبرر

سجنت امرأة بريطانية أمس الجمعة، بعد نشر فيديو صادم لها وهي تضرب رجلاً مسناً، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية. وانهالت كورال ميلر شيب (20 عاماً) بالضرب على جوجيندر سينغ (80 عاماً) وطرحته أرضاً قبل أن تبصق في وجهه، خلال هجوم صادم في وضح النهار. وألقي القبض على ميلر شيب بعد نشر فيديو الاعتداء على موقع "يوتيوب"، ما أثار غضباً واسعاً بين البريطانيين.

وأظهر الفيديو "وقاحة" ميلر شيب، التي كانت في 19 من عمرها عند تصوير الحادثة، وهي تضرب الرجل المسن لتتركه في حالة ذهول، ملقى على الأرض.

ونقل سينغ، الذي كان يعاني من الخرف، إلى المستشفى ليموت بعد الحادثة بنحو 3 أشهر.

وحكمت المحكمة العليا على ميلر شيب بالسجن لمدة عامين، بعد اعترافها بالاعتداء، زاعمة أن الرجل قام بالتحرش جنسياً بها أثناء سيرها في الشارع.

وقال قاضي المحكمة: "كان رجلاً محترماً مسناً، إلا أنها أذلته بعد أن بصقت عليه وضربته، والمؤلم أن عائلته رأت بالفيديو تفاصيل الاعتداء عليه".

وتابع القاضي "على الرغم من أنه لم يكن قادراً على التعبير، إلا أن التأثر والألم بدا واضحاً على ملامحه، من المؤسف أنه قضى آخر 3 أشهر من حياته بعد هذه الحادثة".

