اكتشاف لوحة مفقودة لفان جوخ بخزنة بنك في إسبانيا

قال مصدر بمكتب الضرائب، يوم السبت، إن مفتشي ضرائب إسبان كانوا يفحصون خزينة ودائع، اكتشفوا لوحة يعتقد أنها للهولندي فنسنت فان جوخ، والتي فقدت منذ 40 عاماً.

وأكد المصدر تقريراً نشرته صحيفة "الموندو" الإسبانية وقال إن لوحة (شجرة السرو والسماء والريف Cypress, Sky and Country) تعود لعام 1889. وقال المصدر إن آخر مرة عرض فيها هذا العمل كان في متحف تاريخ الفن في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال المصدر إن التحقيق جارٍ في كيف انتهى المقام باللوحة في خزينة ودائع، وما إذا اختفت نتيجة السرقة.

وقال خبراء فنيون لمكتب الضرائب إن اللوحة يحتمل على نحو كبير أن تكون أصلية على الرغم من أن ذلك ينبغي أن تؤكده وزارة الثقافة الإسبانية. ولم يتم بعد تقدير قيمة اللوحة.