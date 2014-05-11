البرازيل تؤكد ظهور حالة ثانية من مرض جنون البقر

أكدت البرازيل ظهور حالة ثانية من مرض جنون البقر اللانمطي، بعد عام من الحظر الذي فرضته عدة دول على واردات البرازيل من لحوم البقر، عندما ظهرت حالة مماثلة.

وقالت وزارة الزراعة، في وقت متأخر أمس الجمعة: "إن مختبرا في ويبريدج بإنجلترا معتمدا من المنظمة العالمية لصحة الحيوان أكد أنها حالة طبيعية من مرض جنون البقر اللانمطي غير المرتبط بالتغذية الملوثة".

وجاء في بيان الوزارة، أن البقرة (12عاماً)، والتي عثر عليها نافقة في مارس، في مجزرة بولاية ماتو جروسو قد ولدت ولم تغادر قط نفس المزرعة التي تتغذى فيها الماشية على المراعي الطبيعية والأملاح المعدنية ولا يتم إطعامها بأي مواد أخرى.

وتحدث الحالات التقليدية لمرض جنون البقر عندما تتغذى الماشية على علف يحتوي على مخ أو نخاع حيوانات مجترة أخرى والذي أصبح محظورا تقريبا في كل الدول المنتجة للحوم الأبقار بما في ذلك البرازيل. وفي الحالات اللانمطية يصاب الحيوان من خلال حمل بروتين المرض وليس من خلال إمدادات التغذية.

وقالت الوزارة، إنه تم إحراق البقرة النافقة، ولم تدخل أي من أجزائها في السلسلة الغذائية.