التصعيد الطائفي محور جلسة بمنتدى الإعلام العربي بدبي

كشفت كل من اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، وقناة "العربية"، الشريك الإعلامي للمنتدى، عن تعاونهما لتنظيم جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي سيعقد في 20 و21 مايو الجاري، في فندق ميناء السلام في مدينة جميرا بدبي، وذلك بحضور أكثر من 2000 من ممثلي وسائل الإعلام وقادة الفكر والأكاديميين وصناع القرار وطلبة الجامعات من الوطن العربي والعالم.

الجلسة التي تقام تحت عنوان "الإعلام العربي.. والتصعيد الطائفي"، تم الكشف عن تفاصيلها للمرة الأولى، وتستكمل جهود المنتدى في رصد الظواهر الجديدة في الإعلام العربي، وسعيه في اتجاه تحديد المقومات اللازمة للارتقاء بمستقبل الصناعة الإعلامية، ولاسيما أن الموضوع المطروح للنقاش يعد من وجهة نظر المعنيين بالشأن الإعلامي، واحداً من أهم التحديات التي تواجه إعلامنا العربي.

وسوف تتناول هذه الجلسة بالنقاش مسألة ظهور منابر إعلامية يعتمد جهدها وتسويقها ومكاسبها على التأجيج الطائفي- المذهبي، متجاوزة كل القيم الإنسانية المشتركة، والتي ظلت من أدبيات الإعلام الثابتة. ومع أن بعض القنوات تحاول الوقوف بعيداً عن حالة تنامي الاحتقان في الشارع العربي نتيجة التطورات والأحداث السياسية المختلفة، وحجم المتغيرات التي تعيشها منطقتنا، فإن خطورة التصعيد الطائفي بدأت تتصاعد مع تحوله إلى لغة خطاب في وسائل الإعلام، وتحديداً التصعيد الديني إجمالا،ً بما فيه التصعيد الشيعي – السني، والتصعيد المسيحي - الإسلامي.

وإلى جانب بحث الجلسة مدى إمكانية وجود سبل لإيقاف هذا التصعيد، تحاول تحديد المسؤول عن وجود منابر إعلامية تمارس وتتاجر بهذا التصعيد، ومن المستفيد، إلى جانب التباحث في مسؤولية الإعلامي/المؤسسات الإعلامية/الرقابية/والتنظيمية حيال هذا التصعيد. كما تسلط محاور الجلسة الضوء على مدى القبول بالمشهد الراهن فيما يتعلق بالنعرة الطائفية والمذهبية إن كان بحدود المعقول.

وتدير الجلسة الإعلامية ريما مكتبي من قناة "العربية"، ويتحدث فيها كل من عماد جاد، رئيس وحدة العلاقات الدولية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والكاتب الصحافي السعودي مشاري الذايدي، والدكتور باقر النجار، أستاذ علم الاجتماع، جامعة البحرين، والكاتب والمحلل السياسي اللبناني لقمان سليم.

وبهذه المناسبة، قال ناصر الصرامي، المدير الإعلامي لقناتي "العربية" و"الحدث": "نشعر بالسعادة لاستمرار نجاح شراكتنا مع نادي دبي للصحافة ومنتدى الإعلام العربي، المنصة الإعلامية الأبرز في المنطقة العربية. ونعتبر رعايتنا الإعلامية لمنتدى الإعلام العربي في دورته الثالثة عشرة امتدادا لتلك الشراكة والتعاون الممتد لسنوات طويلة، وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تشارك فيها "العربية" في هذا التجمع الإعلامي الأهم على مستوى المنطقة، حيث أصبح بحق مصدر جذب كبير للمهتمين بالإعلام العربي من خارج المنطقة أيضاً، ومتابعة قضاياه وتطوراته، ليكون اليوم هو الساحة الأبرز التي تجمع أهم القيادات والخبرات والوجوه الإعلامية العربية من مختلف الوسائل والدول".

وأضاف الصرامي "يتميز هذا العام بإطلاق قناة "العربية" لخدمة إخبارية موسعة قناة "الحدث" لتنضم إلى القناة الأم، ولتساندها في التغطيات الإخبارية المباشرة والموسعة بشكل تفاعلي شامل وحديث". وستتواجد "الحدث" على مدار الساعة خلال يومي المنتدى عبر استوديو خاص وبث حي ولقاءات متواصلة مع المشاركين والحضور حول الفعاليات، كما أحداث الساعة مباشرة من مقر المنتدى، كما ستقدم "العربية" جلسة رئيسية لبحث موضوع الإعلام والتصعيد الطائفي، وهي استمرار لتنوع المشاركة والتواجد في هذه التظاهرة الإعلامية الأهم في المنطقة.

يذكر أنه قد تم تخصيص المنتدى الذي ينطلق هذا العام تحت شعار "مستقبل الإعلام يبدأ اليوم" للانتقال إلى استشراف الملامح الأساسية لمستقبل العمل الإعلامي وظواهره الجديدة في المنطقة، وذلك بهدف تخطي الواقع والتركيز على أبرز المستجدات في عالم الإعلام واستحقاقات التطوير خلال المرحلة المقبلة في ضوء التطور السريع الحاصل في أروقة صناعة الإعلام عالمياً، ولاسيما مع ظهور أنماط جديدة من وسائل الاتصال التي ساهمت في تغيير المفاهيم والأسس الإعلامية التقليدية، وأوجبت اتباع نهج الابتكار والإبداع كسبيل وحيد للبقاء والتميز في بيئة شديدة التنافسية.

يشار إلى أن منتدى الإعلام العربي رصد في دوراته السابقة أبرز التحديات، والتحولات الاستثنائية، والمراحل الانتقالية التي مر بها الإعلام العربي.

وللراغبين بحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية.

www.arabmediaforum.com

كما بالإمكان متابعة جلسات المنتدى مباشرة عبر القناة الخاصة بنادي دبي للصحافة على موقع يوتيوب:

http://www.youtube.com/user/DubaiPressClub?feature=mhee