قتيلان ومفقود بعد اندلاع حريق بمنطاد في فرجينيا

قالت الشرطة اليوم السبت، إن شخصين قتلا وما زال الثالث مفقوداً بعد اصطدام منطاد يعمل بالهواء الساخن بأحد خطوط الكهرباء، ليندلع به حريق فوق ولاية فرجينيا الأميركية خلال مهرجان للمناطيد أمس الجمعة.

ولم تحدد السلطات هوية الضحايا، ومازالت تقوم بعملية تمشيط واسعة من الجو وعلى الأرض بحثا عن الشخص الثالث الذي كان في مقصورة المنطاد وقت الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة في منطقة دوسيل على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي ريتشموند.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية فرجينيا كوراين جيلر في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون: "لم نعثر بعد على مكان المقصورة أو المنطاد. مستمرون في العثور على الحطام وعلى المكونات المختلفة لمنطاد الهواء الساخن".

وأضافت، أن تقارير شهود العيان أفادت بأن شخصين شوهدا وهما يسقطان من مقصورة بعد أن اشتعلت النار بالمنطاد، لكنها قالت: "إنه لم يتضح ما إن كان الاثنان قفزا من المنطاد أو سقطا منه".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "إن منطادين آخرين هبطا بسلام في المنطقة المخصصة لهبوطهما قبل اندلاع الحريق في المنطاد الثالث".

ونشر شهود صورا على الإنترنت تظهر منطادا في الهواء وقد اندلع به حريق، بينما تصاعد عمود من الدخان في السماء.

وقال شهود آخرون، إن انفجارا وقع لدى اصطدام المنطاد بخط الكهرباء ثم انفصل عن المقصورة التي تحمل الركاب. وتمكن الناس على الأرض من سماع صرخات من كانوا في المنطاد.

وتشارك فرق بأكثر من 20 منطادا من أنحاء الولايات المتحدة في مقاطعة كارولاين في فرجينيا، وألغيت مسابقات السبت والأحد بعد الحادث.

وتجري إدارة الملاحة الاتحادية والهيئة القومية لسلامة النقل تحقيقاً في الحادث.