قلعة دراكولا الشهيرة في ترانسيلفانيا معروضة للبيع

رصدت صحيفة التليغراف البريطانية في تقرير لها أوردته على موقعها الإلكتروني عرض قلعة دراكولا الأكثر شهرة في ترانسيلفانيا للبيع.

وأوضحت الصحيفة أن عملية البيع لن تتم بواسطة أشخاص يرتدون الأزياء التقليدية ويضعون علامات للبيع في الأرض، ولكن ستتم في مكان هادئ والدعوة موجهة إلى أي شخص.

وأوردت قول مارك ماير، من مكتب محاماة هرتسفلد وروبين في نيويورك المكلف بالتعامل مع عملية البيع، وأيضا القنصل الفخري لأميركا في مولدافيا: "إذا أتى شخص بعرض مقبول، سوف ننظر في الأمر، وما سيقدمه، وسندرس الفكرة بجدية".

وطرحت "التليغراف" تساؤلاً عن كم سيبلغ سعر القلعة؟ حيث أشارت إلى أن الأرشيدوق دومينيك تقدم إلى الحكومة الرومانية بمبلغ 80 مليون دولار في عام 2006.

ورصدت الصحيفة عدد غرف النوم الموجودة في القصر التي تكفي لاستضافة العشرات من الأمراء والدوقات وذويهم، وحاشية كبيرة من الخدم والجنود.

ورأت الصحيفة أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم وجود مراحيض لقضاء الحاجة وحمامات للاستحمام، وأيضا الطريق الرئيسي المؤدي للقصر الذي يمر عبر قرية دائمة الازدحام يعد عيباً محتملا آخر.

