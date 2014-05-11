كيم كاردشيان.. بيضاء وفضية في حفل قبيل الزواج

تعُد كيم كاردشيان (33 عاما)، نجمة تلفزيون الواقع، الأيام حتى يحين موعد زواجها المقرر في 24 مايو.

وأمس السبت، التقطت كاميرات مصوري الباباراتزي، النجمة وهي في طريقها إلى فندق في بيفرلي هيلز، حيث أقيمت حفلة ما قبل الزواج التي تُمنح فيها العروس الهدايا من محبيها، بحسب موقع صحيفة "هيفنغتون".

ونشرت كاردشيان على "إنستاغرام"، تطبيق الصور الشهير، عدداً من صور الضيوف الذين استقبلتهم خلال الحفل.

وبدت كاردشيان في الصورة وهي ترتدي فستاناً أبيض مكشوف الصدر بلا حمالات، وحذاء وقرطاً فضي اللون، وظهرت في بعض الصور والدتها بفستان أبيض أيضاً.

والجمعة الماضية، نشر موقع US weekly ما ذكر أنه الدعوة الرسمية لحفل زواج كاردشيان وخطيبها كاين وست.

والدعوة التي جاءت بلون أسود منقوش بماء الذهب تطلب من المدعوين المشاركة بربطة عنق سوداء في عشاء يقام في السادسة مساء، ولكنها لا تحدد مكان العشاء المذكور. وقال مصدر الشهر الماضي إن الضيوف لن يعرفوا موقع الحفل مسبقاً.