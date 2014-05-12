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كيم كارديشيان تحتفل بأول عيد أم مع ابنتها

المصدر: العربية.نت
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احتفلت النجمة كيم كاردشيان بأول عيد أم لها مع ابنتها نورث ويست، حيث التقطت صورة لها وهى تداعب طفلتها، ووضعتها على موقع "أنستجرام".

كيم كارداشيان حصلت على جدار ورد في عيد الأم كيم كارداشيان حصلت على جدار ورد في عيد الأم

وعلقت كارديشيان على الصورة "طفلة صغيرة غيرت عالمي للأفضل بشكل لم أكن أتخيله، إحساس الأمومة هو أفضل جائزة يمكن الحصول عليها في العالم، عيد أم سعيد لكل الأمهات".

كيم كارداشيان وأمها كيم كارداشيان وأمها

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، التقطت الصورة وهي بـ"الأبيض وأسود" السبت الماضي، حيث بدت فيها كيم مستلقية على سجادة من الفراء الأبيض وابنتها البالغة من العمر 10 شهور في أحضانها.

كيم كارداشيان حصلت على جدار ورد في عيد الأم كيم كارداشيان حصلت على جدار ورد في عيد الأم

وبنفس المناسبة، وهي عيد الأم الأميركي الذي يوافق 11 من مايو كل عام، تلقت كارديشيان جدارا من الورد من خطيبها كاني ويست الذي أراد تدليلها.

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