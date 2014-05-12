كيم كارديشيان تحتفل بأول عيد أم مع ابنتها

احتفلت النجمة كيم كاردشيان بأول عيد أم لها مع ابنتها نورث ويست، حيث التقطت صورة لها وهى تداعب طفلتها، ووضعتها على موقع "أنستجرام".

وعلقت كارديشيان على الصورة "طفلة صغيرة غيرت عالمي للأفضل بشكل لم أكن أتخيله، إحساس الأمومة هو أفضل جائزة يمكن الحصول عليها في العالم، عيد أم سعيد لكل الأمهات".

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، التقطت الصورة وهي بـ"الأبيض وأسود" السبت الماضي، حيث بدت فيها كيم مستلقية على سجادة من الفراء الأبيض وابنتها البالغة من العمر 10 شهور في أحضانها.

وبنفس المناسبة، وهي عيد الأم الأميركي الذي يوافق 11 من مايو كل عام، تلقت كارديشيان جدارا من الورد من خطيبها كاني ويست الذي أراد تدليلها.