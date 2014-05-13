فيديو مؤثر.. طفلة تخرج من بطن أمها ممسكة بيد أختها

في هدية فريدة من نوعها، أنجبت أم أميركية من أوهايو طفلتيها التوأم في يوم عيد الأم الذي تحتفل به الولايات المتحدة في 11 مايو. إلا أن المفاجأة الجميلة كانت لدى رؤية الطفلة تخرج من بطن الأم ممسكة بيد أختها التوأم، وكأنها ترفض الانفصال عنها، بعد رابط دموي جمعهما معاً في أحشاء والدتهما لـ 9 أشهر.

ونشرت قناة أي بي سي الأميركية تقريراً مفصلاً عن الحالة، ورد فيه أن الطفلتين جنة وجيليان ولدتا في جوف سلوي واحد في حالة نادرة لتوأمين متماثلين، أي أنهما كانتا في كيس واحد وعلى تماس متواصل طوال الحمل.

وقد فرضت تلك الحالة النادرة على الأم البقاء ممددة في سريرها لأسابيع طويلة، كما ظل التوأمان مراقبين لشهرين متواصلين، خشية أن يلتف الحبل السري لكل طفلة على عنق الأخرى.