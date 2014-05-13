فيديو.. متأكد من حماية حقائبك؟ فكر مجدداً !

لا شك أن كل مسافر أو حامل حقيبة يعمد إلى إقفالها بإحكام؛ خوفاً من سرقتها أو من مجرد عبث الفضوليين بها، سواء في المطارات أو الفنادق أو المترو، أو غيرها من الأماكن التي تفرض عليك حمل حقائب.

وفي حين يعمد معظم الأشخاص إلى استعمال الأقفال الحديدية للاطمئنان على أن حقائبهم بمنأى عن أي خطر أو عبث، يبدو أن كل تلك الاحتياطات دون جدوى.

فقد أظهر فيديو نشر على "اليوتيوب" مدى السهولة التي يمكن لأي كان أن يفتح بها أي حقيبة سفر مقفلة، بمجرد استعمال قلم أو أي أداة شبيهة، كمشبك الورق أو غيره.

إذ يمكن بكل بساطة وضع القلم داخل السحاب وتمرير القلم على طول السحاب، لتفتح الحقيبة بمنتهى السهولة.

أما الحل فيكمن في عدم استعمال حقائب القماش أو "النايلون القوي"، واستبدالها بالحقائب البلاستيكية المتينة.