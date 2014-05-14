بالفيديو.. شاب يمني "يصارع" أسداً ضخماً وينتصر!

لطالما كانت العلاقة بين الإنسان والحيوان يكتنفها الكثير من الغموض.. هذا ما يتجسد واقعاً في الفيديو التالي، والذي يؤكد وجود علاقة خاصة تجمع بين شاب - قيل إنه يمني - وأسد مفترس.

ويكشف مقطع الفيديو - الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي - شاباً يمنياً وهو يقوم بغسل أسد ضخم.. حيث يظهر تارة وهو يصرخ بوجه الأسد ليجلس هادئاً، وتارة أخرى يضطر لإرغامه على الهدوء بالقوة، كي يكمل عملية الغسل!

المشهد في مجمله كان أشبه بـ"صراع" على حلبة بين الشاب والأسد الضخم، انتهى بانتصار الشاب الذي أرغم الأسد - بطريقة ما - على الهدوء والاستسلام لعملية الغسل المستفزة.

يذكر أنه توجد شواهد كثيرة لحيوانات مفترسة التهمت مربيها وأصحابها، بعد أن شعرت بالجوع، ولكن لحسن حظ هذا الشاب أن الأسد ربما لم يكن جائعاً بالقدر الكافي!