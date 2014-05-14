بالفيديو والصور.. "أبوالهول" يظهر في الصين

لا تعرف الصين المستحيل حتى ولو تعلق الأمر بمعجزة يتباهى المصريون بإنجازها واسمها "أبوالهول"، حيث انتهت من بناء نسخة طبق الأصل منه، في أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

أبوالهول الصيني، بُني في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبي، ويبلغ طوله حوالي 60 متراً، وارتفاعه 20 متراً، ويعد التمثال الثاني من نوعه، حيث توجد نسخة أخرى بمدينة لاس فيجاس الأميركية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سلطت الضوء على "أبوالهول" الصيني، الثلاثاء، مشيرة إلى أنه مصنوع من الخرسانة عكس التمثال الأصلي المنحوت من الحجر الجيري قبل 2500 عام قبل الميلاد، ناقلة عن مصمميه قولهم إنه سيستخدم كأحد عوامل جذب السائحين إلى بلاد "النمر الآسيوي"، فضلًا عن الاستفادة منه كموقع لتصوير الأعمال الفنية.

وتشير وكالة الأنباء الرسمية إلى أنه من المعروف أن مصر كانت طالبت منذ سنوات طويلة من خلال قوانين محلية أو مطالبة لمنظمة اليونسكو، بعدم استغلال دول العالم الآثار المصرية دون الرجوع لوزارة الآثار المصرية أو الحصول على تصريح لاستغلال الدعاية بالآثار المصرية، لحفظ حقوق الملكية الفكرية وحماية التراث الإنساني.