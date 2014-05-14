فيديو مثير لأغرب ضربة جزاء في العالم

غرائب كرة القدم لا تنتهي.. ولقطاتها الطريفة لا تكاد تتوقف، وكان آخرها لقطة وصفها معلقون بأنها قد تكون أغرب ضربة جزاء في العالم، والأغرب منها الطريقة التي نُفذِّت بها.

في مقطع الفيديو، الذي تشاهدونه ضمن هذا الخبر، احتسب الحكم ضربة جزاء لمهاجم فريق لمجرد أنه سقط داخل منطقة الجزاء، من دون أن يلمسه أحد، وسط استغراب لاعبي الفريقين وسخرية المتابعين في المدرجات.

واتضح فيما بعد أن هذا المشهد من مباراة اعتزال نجم ليفربول الإنجليزي "جيمي كاراغير"، والتي غلب عليها طابع الطرافة والفكاهة الكروية، فيما رأى آخرون أن هذا يعد خروجاً غير جائز على قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وإثر احتساب الحكم ضربة الجزاء، أصابت نوبة من الضحك والاستغراب الجميع، محاولين فهم وتفسير هذه الخطوة الغريبة التي قام بها الحكم، وعند الاستعداد لتنفيذ "البنلتي"، حدث ما لم يكن متوقعاً!!

شاهد الفيديو لتعرف ماذا حدث.